ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Morphosys nach detaillierten Daten zum Blutkrebsmittel Pelabresib auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die auf der Jahreskonferenz der US-Hämatologen ASH präsentierten Daten zu dem Hoffnungsträger hätten bei Ärzten zu einer positiven Reaktion geführt und nun auch bei den Anlegern, schrieb Analystin Xian Deng in einer ersten Reaktion am Montag. Sie verwies zudem darauf, dass der Antikörperspezialist den Zulassungsantrag für alle Patienten, und nicht nur für jene mit mittlerem Risiko, einreichen wolle. Die Zulassung wolle das Unternehmen in den USA und der EU außerdem Mitte 2024 beantragen./ck/men;