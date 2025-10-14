Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach einer Reduzierung der Jahresziele auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Zwar habe er in seinen Ausblicken auf die anhaltende Schwäche der Absatzmärkte und drohende Risiken für die Konsensschätzungen hingewiesen, aber die aktuelle Ankündigung des Reifenkonzerns liege nochmal deutlich unter seiner Ergebnisprognose, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Lage könnte angesichts hoher Lagerbestände bei Budget-Reifen, saisonaler Schwankungen im Geschäftsverkauf und begrenzter Anzeichen für eine Erholung bei Lkw- und Agrarreifen auch im ersten Halbjahr 2026 schwierig bleiben./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 23:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|07:47
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Michelin Buy
|UBS AG
|09.10.25
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Michelin Buy
|UBS AG
|09.10.25
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Michelin Buy
|UBS AG
|09.10.25
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|01.07.24
|Michelin Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.24
|Michelin Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|07:47
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|08:26
|
Jefferies & Company Inc.
Givaudan Hold
|08:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Givaudan Neutral
|08:07
|
RBC Capital Markets
Rio Tinto Sector Perform
|08:02
|
RBC Capital Markets
Volkswagen Outperform
|07:57
|
Jefferies & Company Inc.
Rio Tinto Hold
|07:55
|
Jefferies & Company Inc.
Volkswagen Buy
|07:54
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Overweight