NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 425 auf 400 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. In Erwartung eines beschleunigten Kostenanstiegs des Social-Media-Plattformbetreibers habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 und 2025 reduziert, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibe für die Aktie der Facebook- und Instagram-Muttergesellschaft aber positiv gestimmt./edh/tih;