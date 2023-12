ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Dass Meta die durch Künstliche Intelligenz (KI) verbesserte Microsoft-Suchmaschine Bing verstärkt in seinen Chatbots einsetze, stütze seine These, dass der Facebook-Mutterkonzern mit Suchdiensten wachsen wolle, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Montag vorliegenden Studie. 2024 dürfte dieses Thema bei den Investoren stärker in den Fokus rücken./gl/tih;