NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Auf dem Kapitalmarkttag habe der Chemie- und Pharmakonzern die Jahresziele bestätigt, schrieb Analyst Brian Balchin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe der Aspekt Übernahmen und Fusion sowie Einlizenzierungen im Konzernsegment Life Science & Healthcare./bek/mis;