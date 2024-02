NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 188 Euro belassen. Seine Schätzungen für die Geschäftsbereiche Electronics und Healthcare des Spezialchemie- und Pharmakonzerns entsprächen in etwa den Markterwartungen, schrieb Analyst Brian Balchin in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Life-Science-Sparte reduzierte er seine Prognosen, die nun unter dem Konsens lägen./la/mis;