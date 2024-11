Mercedes-Benz Group 53.24 CHF 0.43% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 65 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schwäche des Pkw-Geschäfts in den vergangenen zwölf Monaten sei Anlass zur Sorge, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie spreche für nicht nur zyklischen, sondern strukturellen Gegenwind. Die in den kommenden zwei Jahren überarbeitete S-Klasse werde wohl entscheidend für die Ergebnisentwicklung der Stuttgarter./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2024 / 15:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





