NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach einem Treffen unter anderem mit dem Finanzchef Harald Wilhelm von 75 auf 73 Euro gesenkt. Analyst Philippe Houchois nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Anpassungen nach den Zahlen zum dritten Quartal vor, unter anderem mit Blick auf das China-Geschäft. Die Einstufung beließ der Analyst jedoch auf "Buy". Die Free-Cashflow-Perspektive spreche dafür, dass der Autobauer weiterhin in der Lage dazu sei, den derzeitigen Branchenwandel selbst zu finanzieren und dies mit attraktiven Aktionärsrückflüssen zu kombinieren./tih/he;