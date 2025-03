NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 800 Euro auf "Outperform" belassen. Die italienischen Produzenten berichteten über vollere Auftragsbücher für das zweite Halbjahr nach der Teilnahme an der Intertextile in Shanghai, schrieb Analyst Luca Solca am Donnerstag nach seinem Trip nach Mailand, Florenz und Solomeo. Sorgen rankten sich angesichts hoffnungsvoller Signale aus China nun vor allem um die US-Verbraucher. Die Begeisterung über eine starke USA unter Trump habe sich in Luft aufgelöst. Weiterhin sei die Entwicklung einzelner Marken aber höchst unterschiedlich. LVMH stünden aber weiter an der Spitze seines Qualitätsrankings./ag;