NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 905 Euro belassen. Diese lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Unerwartet gut habe der Luxusgüterkonzern in Japan abgeschnitten. An den Konsensschätzungen dürfte sich nicht viel ändern, so der Experte./bek/he;