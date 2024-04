ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 849 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft decke sich mit der Konsenserwartung, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Luxusgüterkonzern sei eher verhalten in das Jahr gestartet. Nun richte sich das Interesse auf eine Telefonkonferenz mit dem Finanzchef und dort vor allem auf die Nachfrage in China./bek/he;