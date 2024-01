FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LVMH vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 790 Euro belassen. Die jüngsten Ergebnisse von Richemont und Brunello Cucinelli hätten die Erwartungen an die Zahlen des französischen Luxusgüterkonzerns gesteigert, schrieb Analyst Matt Garland in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der Schwäche des chinesischen Marktes sei aber eine gewisse Vorsicht angebracht./mf/edh;