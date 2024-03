NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Kennziffern hätten den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2024 reflektiere die Performance der Fluggesellschaft im Vorjahr./edh/gl;