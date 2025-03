NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Lufthansa von 7,00 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Auch wenn die Fluggesellschaft mit ihrem Schlussquartal 2024 die Erwartungen übertroffen habe, habe er seine über dem Konsens liegende Schätzungen für die Jahre 2025 und 2026 kostenbedingt gesenkt, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein neues Kursziel begründete er damit, dass er nun geringere Nettopensionsverpflichtungen erwartet und den Zeitraum für sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft verschob. Größeres Aufwärtspotenzial sieht Cullinane jedoch anderswo in der Branche./ck/tih;