LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Mit dem abgeblasenen Verkauf von Anteilen an Lufthansa Technik sei ein Schritt gescheitert, den Analyst Andrew Lobbenberg als aktionärsfreundlich beurteilte. Die Debatte über den Verkauf sei aber sehr ausgewogen gewesen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wartungstochter habe einen strategischen Wert, der steige./tih/he;