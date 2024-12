NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Durchschnittserlöse je verfügbarem Sitzkilometer dürften 2025 auf den Kurzstrecken vermutlich fallen, schrieb Analyst Alexander Irving in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Bei Ryanair, Wizzair und Air France-KLM seien die Vergleichswerte aus 2024 allerdings recht niedrig und sie hätten eine Chance auf Stabilisierung./ag/bek;