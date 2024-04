LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa nach vollständigen Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 7,3 Euro belassen. Es habe an diesem Dienstag nun Details gegeben zu den am 15. April veröffentlichten Zahlen zum ersten Quartal, die die Konsensschätzungen verfehlt hätten, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe es mehr Informationen gegeben über die Erwartungen zum Sommergeschäft der Fluggesellschaft./ck/jha/;