NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Underweight" belassen. Analystin Celine Pannuti verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Konsumgüterbranche unter anderem auf die letzten Ereignisse im vergangenen Jahr und gab Indikationen für ihre Erwartungen an die Zahlen zum Schlussquartal 2024. Zum französischen Kosmetikkonzern erinnerte sie daran, dass dieser - laut einer Mitteilung vor Weihnachten - eine Vereinbarung zur Übernahme der koreanischen Hautpflegemarke Dr. G bekannt gegeben hatte. Ziel dieser Übernahme sei es, von der wachsenden Nachfrage nach K-Beauty (koreanische Kosmetik) und wissenschaftlich entwickelten, erschwinglichen Hautpflegelösungen zu profitieren, schrieb Pannuti./ck/men;