FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Die Vertriebsaktivität des Körperpflegekonzerns sei im Jahresvergleich zurückgegangen, was ein Abwärtsrisiko für die Gewinnprognosen und den Aktienkurs bedeute, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den vergangenen Wochen habe sich der Rückgang jedoch abgeschwächt./edh/mis;