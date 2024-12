NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones ist überzeugt vom Potenzial der Franzosen in der SAPMENA-Region (Südasien und die Zone Naher Osten mit Nordafrika). Dies schrieb er am Donnerstag in seinem Kommentar zu ihrer Kapitalmarkttagveranstaltung./ag/tih;