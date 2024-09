NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Veranstaltung zum Kosmetikgeschäft mit Chief Operating Ofiicer Antoine Vanlaeys auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Analyst James Edwardes Jones zeight sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie weiterhin zuversichtlich für in die Stärke der Zulieferkette und die digitalen Fähigkeiten des Konzerns. Die Investitionen des Unternehmens führten zu einer guten Wettbewerbsfähigkeit./mis/nas;