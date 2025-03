NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat L'Oreal von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 390 auf 420 Euro angehoben. Die Franzosen hätten "schöne Aussichten", schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in ihrer am Freitag vorliegenden Empfehlung. Sie traut dem Konzern eine Rückkehr zum besten Wachstum in der attraktiven Schönheitspflegebranche zu./ag/edh;