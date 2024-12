ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit Blick auf eine Kapitalmarktveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 409 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern wolle den Umsatz in den Regionen Südasien, Pazifik, Naher Osten und Nordafrika zwischen 2023 und 2030 um das 2,5-Fache steigern, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In diesen Regionen lebten mit drei Milliarden Menschen 40 Prozent der Weltbevölkerung. Davon habe gut ein Fünftel eine tägliche Kaufkraft von mehr als 20 US-Dollar./bek/edh;