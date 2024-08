NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Mit einem Einstieg beim Dermatologie-Unternehmen Galderma untermauere der Kosmetikkonzern seinen ganzheitlichen Ansatz, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktivitäten der Franzosen umfassten nun die ganze Spanne der Erhaltung der Schönheit./bek/edh;