Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat LEG auf ihre Liste "Top Stock Ideas" gesetzt und die Einstufung auf "Add" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Aktie sei wegen eines attraktiven Chance/Risiko-Profils sein Favorit in einem immer noch schwierigen Umfeld für Immobilienunternehmen, schrieb Analyst Andre Remke in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die besten Aktien 2024. Auch nach der jüngsten Kurserholung sehe er noch etwas Luft nach oben./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2023 / 15:14 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





