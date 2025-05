LEG Immobilien 62.51 CHF 2.24% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LEG Immobilien nach Zahlen von 92,20 auf 92,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Simon Stippig aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen in Anbetracht einer soliden operativen Entwicklung und der andauernden Integration von Brack Capital Partners. Mit einem Abschlag von 44 Prozent auf die Netto-Sachanlagen je Aktie bleibe der Preis der Aktie attraktiv./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.