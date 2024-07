NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach Eckdaten von Lanxess auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer "partiellen Kehrtwende" des Chemiekonzerns. So liege der operative Gewinn (Ebitda) um fast ein Drittel über der Konsensschätzung. Das liege offenbar vor allem an einer besseren Ausnutzung der Produktionskapazitäten von einem historisch niedrigen Niveau im vergangenen Jahr./bek/mis;