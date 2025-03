NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach detaillierten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe dem Wert der Vorveröffentlichung entsprochen, schrieb Analyst Chris Counihan am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Ebitda-Zielspanne des Spezialchemiekonzerns für 2025 liege unter dem Konsens./edh/ag;