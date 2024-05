NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Neutral" belassen. Dass der Jahresausblick des Chemiekonzerns eine deutliche Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr voraussetze, könnte Investoren Sorgen bereiten, schrieb Analyst Chetan Udeshi in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der nach für das erste Quartal./mis/ag;