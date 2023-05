NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 41 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie um durchschnittlich 13 Prozent. Dies reflektiere niedrigere Resultate durch das Envalior/Advent-Gemeinschaftsunternehmen. Der nun erfolgte Fokus des Chemiekonzerns auf den Barmittelfluss sei aber als ein positiver strategischer Wandel zu betrachten./ajx/he;