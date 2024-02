FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 140 auf 136 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen dürfte auf Kurs bleiben, um die Margenziele bis 2025 zu erreichen, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Das etwas niedrige Kursziel begründete er mit dem um ein Jahr in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitrahmen./ajx/gl;