FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones vor Zahlen zum zweiten Quartal von 171 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff geht in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick davon aus, dass sich die zuletzt positive Entwicklung bei dem Hersteller von Getränkeabfüllanlagen fortgesetzt hat. Die Nachfrage bleibe weiterhin stark und so glaubt er, dass die Kapazitätsauslastung zuletzt bei nahezu 100 Prozent gelegen hat./tih/ag;