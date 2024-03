NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kontron nach endgültigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Resultate entsprächen den bereits bekannten Eckdaten, und den Ausblick habe der Technologiekonzern bestätigt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/la;