NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analyst Andrew Wilson wagte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Ausblick auf die Berichtssaison in der europäischen Kapitalgüterbranche. Anleger dürften weniger überzeugt vom ersten Quartal sein als üblich, so seine These. Bisherige Unternehmenssignale sprächen dafür, dass der Nachfragetrend vergleichbar mit dem Vorquartal war. Auch von konjunktureller Seite gebe es keinen Anlass, um etwas an der Sektorpositionierung zu ändern. Knorr-Bremse und Signify sind seine taktisch bevorzugten Werte./tih/ajx;