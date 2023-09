Knorr-Bremse 55.77 CHF -0.57% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach einer Präsentation des Finanzvorstands auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Aufgrund seiner begrenzten Konjunkturabhängigkeit sollte das Schienenfahrzeuggeschäft des Bremsenherstellers die operativen Gewinnmargen stetig verbessern können, fasste Analystin Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Aussagen zusammen. Auch der Bereich Nutzfahrzeuge bleieb solide, allerdings mit einer Abschwächung im kommenden Jahr. Zugleich habe der Manager aufgrund mangelnder Rentabilität Verkäufe bestimmter Bereiche nicht ausgeschlossen. Betroffen sei ein Portfolio mit einem Gesamtumsatz von etwa 700 Millionen Euro./tav/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 08:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.