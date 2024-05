HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Klöckner & Co von 7,80 auf 7,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Stahlhändlers für das erste Quartal seien nicht das starke Signal gewesen, auf das er gehofft habe, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/gl;