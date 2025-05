Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich nachmittags fester

Um 15:41 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.23 Prozent auf 16’171.27 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 88.113 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.213 Prozent auf 16’168.07 Punkte an der Kurstafel, nach 16’133.69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 16’093.21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16’242.01 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0.437 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2025, betrug der SDAX-Kurs 14’351.63 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Wert von 14’611.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2024, lag der SDAX noch bei 14’744.34 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16.45 Prozent. Bei 16’693.16 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Alzchem Group (+ 6.37 Prozent auf 130.20 EUR), NORMA Group SE (+ 6.32 Prozent auf 11.44 EUR), SGL Carbon SE (+ 4.57 Prozent auf 3.78 EUR), STO SE (+ 4.35 Prozent auf 120.00 EUR) und Mutares (+ 4.20 Prozent auf 33.50 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil INDUS (-10.38 Prozent auf 22.45 EUR), GFT SE (-8.76 Prozent auf 22.90 EUR), SAF-HOLLAND SE (-3.13 Prozent auf 16.08 EUR), Klöckner (-2.99 Prozent auf 6.49 EUR) und Wacker Neuson SE (-2.72 Prozent auf 23.25 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 770’834 Aktien gehandelt. Die Fielmann-Aktie macht im SDAX mit 4.519 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentaldaten

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch