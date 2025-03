NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion anlässlich der jüngst vorgelegten Jahreszahlen von 50 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese stützen seine Ansicht, dass der Wendepunkt im Gewinnrevisionszyklus erreicht sei, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. Kion biete weiterhin eine attraktive Möglichkeit, um von den Megatrends im Bereich Organisation, Steuerung, Durchführung und Optimierung des innerbetrieblichen Materialflusses zu profitieren./la/ngu;