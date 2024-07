NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Eckdaten des Gabelstapler-Herstellers hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Akash Gupta am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch die verengte Spanne beim Ausblick sei in etwa wie vom Konsens prognostiziert ausgefallen./edh/ag;