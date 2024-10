NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania überarbeitete in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse seine Liste der besten Anlageideen im europäischen Luxusgüter- und Sportartikelbereich, auch unter dem Eindruck der jüngsten Perspektiven in China. Das Luxus-Segment sieht er neutraler als im vergangenen Jahr wegen einiger Gewinnwarnungen, doch LVMH und Watches of Switzerland blieben hier seine bevorzugten Werte. Im Sportartikelgeschäft wachse Adidas am schnellsten./tih/ag;