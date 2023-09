NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Outperform" mit einem Kursziel von 665 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen der europäischen Luxusgüter- und Sportartikelkonzerne hätten bestätigt, dass sich das Wachstum verlangsame, was zu einer leichten Underperformance der Sektoraktien geführt habe, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Seine Gewinnschätzungen für 2024 lägen 2 bis 3 Prozentpunkte unter dem Konsens. Im Luxussektor bevorzugt der Experte Kering, LVMH und Richemont, bei Sportartikeln Puma und Nike./edh/mis;