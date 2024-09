NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering von 285 auf 265 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In einem schwierigen Umfeld für Luxusgüter dürfte es mit einer positiven Kehrtwende schwierig werden, schrieb Analystin Chiara Battistini in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das dritte Quartal und kürzte ihre Schätzungen./ajx/ag;