NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering nach Äußerungen zur Umsatzentwicklung im ersten Quartal von 425 auf 400 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie habe ihre bereits unter den Markterwartungen liegenden Schätzungen für den Luxuskonzern erneut senken müssen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihrer Meinung nach handelt es sich größtenteils um eine spezifisch die Marke Gucci betreffende Warnung vor schwachen Umsätzen, die hauptsächlich Rückschlüsse auf andere "Turnaround-Geschichten" und insbesondere auf Burberry erlauben sollte./la/bek;