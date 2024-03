NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 425 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini kommentierte am Mittwochmorgen Gerüchte um eine mögliche Übernahme von Marcolin. Die Franzosen könnten insbesondere am ordentlichen Ertragsstrom von Tom Ford Eyewear interessiert sein, so die Expertin. Der in der Presse kolportierte Marcolin-Wert von 1,3 Milliarden Euro sei eher das obere Ende. Battistini würde sich aber vor allem über den Zeitpunkt wundern./ag/gl;