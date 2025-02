NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kering auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die beendete Zusammenarbeit mit Gucci-Kreativdirektor Sabato De Sarno habe sich bereits abgezeichnet, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Kommentar. De Sarnos zurückhaltender Stil habe nicht zum extravaganten Image der Marke gepasst, das die Verbraucher in den vergangenen 30 Jahren aufgebaut hätten. Damit drehe sich das Karussell auf diesem Posten weiter. Die Anleger bräuchten nun Geduld./gl/la;