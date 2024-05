NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 337 Euro auf "Market-Perform" belassen. Chinesische Verbraucher blieben in diesem Jahr der Haupttreiber für das Wachstum im Luxusgütersektor, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er analysierte das Aufkommen in drei Luxus-Einkaufszentren in der Region Chengdu und stellte einen Kundenschwund von 35 Prozent zum Vorjahr fest. Etwa ein Drittel der Chinesen hätten im ersten Quartal ihr Geld im Ausland ausgegeben./tih/ag;