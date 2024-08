ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Einengung des Gewinnausblicks auf "Sell" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Kalikonzerns habe in etwa der Markterwartung entsprochen, schrieb Analystin Priyanka Patel in einem ersten Kommentar am Mittwoch. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe positiv überrascht./la/mis;