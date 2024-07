NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 14 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Vor den Mitte August anstehenden Quartalszahlen habe er seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für den Salz- und Düngerhersteller gesenkt, schrieb Analyst Charlie Bentley in seinem am Freitag vorliegenden Aublick auf den Quartalsbericht. Die kurzfristige Dynamik bei den Rohstoffpreisen erscheine gebremst und auf mittlere Sicht die Nachhaltigkeit des Barmittelzuflusses in Gefahr./gl/ag;