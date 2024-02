ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach Jahreszahlen von 2190 auf 2170 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Resultate des Essenslieferanten hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2024 erscheine konservativ. Die Aktie bleibe sein "Top Pick" im Sektor./edh/tih;