NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain hielt in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar an seiner positiven Einschätzung des Spezialisten für Lagertechnik und Logistik fest./rob/bek/ag;